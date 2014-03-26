世界各国领导人敦促采取更多行动 防范核恐怖主义

路透海牙3月25日 -在荷兰海牙举行的核安全峰会上，世界各国领导人周二呼吁各国减少高浓缩核燃料库存，以帮助防止武装恐怖分子获取核弹。

此次峰会是2010年来举行的第三次核安全峰会。包括美国总统奥巴马在内的53个国家的领导人表示，过去四年取得了很多进展，

但他们也明确表示，还存在很多挑战，并强调需加强国际合作，以确保高浓缩铀、钚和其他放射性物质不会落入不法分子之手。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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