世界担忧核恐怖主义 但难采取实质行动

路透维也纳6月24日（记者 Fredrik Dahl） - 下周将有超过100个成员国参加在维也纳举行的国际原子能(IAEA)机构会议，周一公布的一份部长声明草案显示，会议将警告全球存在核恐怖主义威胁，但其中不包括任何实质性措施对抗威胁。

国际原子能机构成员国从3月一直在协商的这一文件看起来无法满足那些提倡采取更强力国际行动确保核原料安全的人士。

不过外交官们表示，该文件将为未来提高全球核安全的措施提供基础，并强调责任主要靠各个国家承担。

一名外交官指出，为了让所有国家都同意，文件不可能如一些人希望的那么激进。

分析师称，极端组织如果拥有资金、技术和所需的核原料，理论上可以制造出简陋但致命的核装置。

他们表示，基地组织等一直试图获得制造核弹的原料。专家和官员们称，获得武器级核原料，也就是高浓缩铀或钚，是这些组织面临的最大难题，因此确保这些原料的安全至关重要。

专家们指出，简陋的核弹威胁“可能性很低，但后果很严重”，可能带来巨大的生命和财产损害。生产这种简陋的核弹对技术要求很高，而且需要很难获得的武器级铀或钚。

而使用常规爆炸物扩散放射性物质的“脏弹”则是“可能性很高，但影响较低的行动”，恐吓的成分大于实际的大规模杀伤。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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