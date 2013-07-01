被盗核原料或被用于恐怖活动--IAEA

路透维也纳6月28日（记者 Fredrik Dahl） - 国际原子能机构（IAEA）高官Khammar Mrabit表示，核原料和放射性原料丢失问题仍在继续，而国际原子能机构获得的相关信息可能只是冰山一角。

专家们称，高浓缩铀和钚以及其他放射性物质的丢失或被盗的后果可能很严重，因为基地组织等可能试图利用这些原料生产简陋的核弹或所谓的脏弹。

Mrabit指出，近几年在防范此类事件上已取得进展，但是仍需要采取更多努力以加强核安全。

“你必须持续改善，因为破坏分子也在竭力寻找躲避侦查的方法。”Mrabit在接受采访时表示。

“威胁是全球性的，因为这些人的活动不分国界。”

国际原子能机构正在帮助成员国对抗铀、钚和其他可用于生产核武器或脏弹物质的走私。

国际原子能机构的事故和非法交易数据库（Incident and Trafficking Database）每年能接到约150-200起报案，超过120个国家加入了这个信息交换项目。

Mrabit指出，尽管从核安全的角度来看，这些事件中的多数并非重大问题，但是涉及到铀和钚等核原料的事件还是很严重的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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