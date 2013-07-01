被盗核原料或被用于恐怖活动--IAEA

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳6月28日 - 国际原子能机构（IAEA）高官Khammar Mrabit表示，核原料和放射性原料丢失问题仍在继续，而国际原子能机构获得的相关信息可能只是冰山一角。
专家们称，高浓缩铀和钚以及其他放射性物质的丢失或被盗的后果可能很严重，因为基地组织等可能试图利用这些原料生产简陋的核弹或所谓的脏弹。
Mrabit指出，近几年在防范此类事件上已取得进展，但是仍需要采取更多努力以加强核安全。
“你必须持续改善，因为破坏分子也在竭力寻找躲避侦查的方法。”Mrabit在接受采访时表示。
“威胁是全球性的，因为这些人的活动不分国界。”
国际原子能机构正在帮助成员国对抗铀、钚和其他可用于生产核武器或脏弹物质的走私。
国际原子能机构的事故和非法交易数据库（Incident and Trafficking Database）每年能接到约150-200起报案，超过120个国家加入了这个信息交换项目。
Mrabit指出，尽管从核安全的角度来看，这些事件中的多数并非重大问题，但是涉及到铀和钚等核原料的事件还是很严重的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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