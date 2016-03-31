英美达成核废料协议 英国对美输送量将创纪录--消息人士

路透伦敦3月31日 - 英国政府一名消息人士称，按照首相卡梅伦周四在华盛顿核安全峰会上即将宣布的一项协议，英国将向美国输送700公斤核废料。

作为交换，美国将向欧洲输送另一种核废料，这种核废料可用于生产治疗某些癌症的医用同位素。英国向美国的核废料输送将成为历来最大规模的高浓缩铀转移。

“首相将宣布我们与美国和欧洲原子能共同体达成的一项里程碑式协议，”上述消息人士匿名表示。

“这是双赢。我们处理了（核）废料，我们还换回一些可帮助我们抗击癌症的东西。”

英国和美国亦将在核峰会上宣布，计划今年晚些时候举行联合演习，以测试两国政府与核工业在民用核工业遭遇网络攻击时的应对能力。

上述消息人士称，这不是响应有关特定威胁的情报，而是“审慎的规划”。（完）