美日韩宣称或采取进一步措施应对朝鲜“挑衅行为”

路透华盛顿3月31日 （记者 Jeff Mason/Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三周四针对朝鲜近期核导试验的“挑衅行为”结成联合阵线。

美日韩三国领导人在华盛顿核安全峰会间隙举行会晤，再次表示将致力于彼此的防务合作，并警告可能采取进一步措施对来自朝鲜的威胁进行反击。

“在努力制止和防御朝鲜的挑衅行为方面，我们是团结一致的，”奥巴马在三方会晤后对记者表示。“我们必须共同应对这个挑战。”

韩日关系过去长期处于冰冻状态，但近几个月对朝鲜问题的共同关切使双方走到一起。

美国寻求鼓励韩日改善关系。韩日是美国在亚洲的两个最大盟国。

奥巴马称，他与朴槿惠和安倍已指示各自团队提出进一步措施，使三方能够共同应对朝鲜的威胁。

朴槿惠称，他们讨论了迫使朝鲜在武器计划方面“改变误判”的方法。安倍宣称致力于加强三边安全合作。（完）