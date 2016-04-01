美日韩宣称或采取进一步措施应对朝鲜“挑衅行为”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿3月31日 （记者 Jeff Mason/Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三周四针对朝鲜近期核导试验的“挑衅行为”结成联合阵线。
美日韩三国领导人在华盛顿核安全峰会间隙举行会晤，再次表示将致力于彼此的防务合作，并警告可能采取进一步措施对来自朝鲜的威胁进行反击。
“在努力制止和防御朝鲜的挑衅行为方面，我们是团结一致的，”奥巴马在三方会晤后对记者表示。“我们必须共同应对这个挑战。”
韩日关系过去长期处于冰冻状态，但近几个月对朝鲜问题的共同关切使双方走到一起。
美国寻求鼓励韩日改善关系。韩日是美国在亚洲的两个最大盟国。
奥巴马称，他与朴槿惠和安倍已指示各自团队提出进一步措施，使三方能够共同应对朝鲜的威胁。
朴槿惠称，他们讨论了迫使朝鲜在武器计划方面“改变误判”的方法。安倍宣称致力于加强三边安全合作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。