首尔核峰会落幕 日本抨击朝鲜卫星发射计划

路透首尔3月27日电（Kiyoshi Takenaka/Jack Kim）---日本周二在核安全峰会上偏离议程对朝鲜下月发射卫星计划发起攻击，而美国总统奥巴马警告不要满足于应对核恐怖主义威胁。

核安全峰会一度因阿根廷和英国的争议短暂中断，阿根廷指责英国向南大西洋海域派遣运载能核武器的核潜艇。1982年，这两国为争夺福克兰群岛(马尔维纳斯群岛,马岛,Falkland Islands)发生过战争。

这次在首尔召开的核安全峰会共有来自50多个国家的领导人参加。会议结束时发布的公报中没有如何防范核物质落入不法分子之手的具体细节，只是泛泛地呼吁要在今後4年内确保所有易流失核物质的安全。

朝鲜和伊朗核项目是全球最担心的核问题，但这两国并没有被邀请参加此次峰会，两国的核问题也没有列入大会议题。

朝鲜在此次峰会间隙成为众矢之的，但会议东道主韩国明确表示，朝鲜大规模杀伤性武器项目不是本次峰会的议题。

日本首相野田佳彦不顾会议议程安排，敦促国际社会应强烈要求朝鲜在下月发射卫星一事上自行节制。

“朝方近期宣布的发射卫星计划，是与国际社会不扩散核武器的努力背道而驰，违反联合国安理会的决议，”他在一次公开演讲中称。

奥巴马在峰会表示，由於各国采取措施改善核安全，世界变得更加安全，但也警告不法分子获得制造原子弹的核物质的威胁真实存在。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。