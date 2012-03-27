日相核峰会发言 将谴责朝鲜卫星发射计划

路透首尔3月27日电---日本首相野田佳彦周二将在首尔核安全峰会发言。发言稿显示，他将指出朝鲜发射卫星的计划违反联合国决议，并破坏国际社会反核努力。

野田佳彦将表示：“国际社会强烈呼吁朝鲜在（卫星）发射方面保持自制。”此前，也有其它国家呼吁朝鲜放弃该项目。

演讲稿中说：“朝鲜近期宣布计划发射导弹，这违反国际社会推进核不扩散的努力，违反联合国安理会决议。”

朝鲜称，下月将发射一枚搭载卫星的火箭，纪念金日成诞辰百年。外国官员过去曾表示，朝鲜此类卫星发射往往是远程导弹试射的幌子。

联合国决议禁止朝鲜进行弹道导弹试射。美国总统奥巴马周一呼吁朝鲜遏制核野心，称否则将面临国际社会进一步孤立。

日本去年发生全球25年来最严重的核事故。野田佳彦还将在峰会上分享日本从福岛核灾中吸取的教训，以及日本正采取什麽样的举措，以避免发生新的核事故。

演讲稿显示，日本还将增加核设施的武装警卫力量，保护其免遭恐怖主义袭击，而核设施的电脑系统也与外网隔绝，以免遭到网络黑客袭击。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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