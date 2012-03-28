奥巴马祸从口出“灭火”忙

美国总统奥巴马近日再陷“麦克风门”，由於麦克风未关，他与俄总统梅德韦杰夫私聊内容被记者听见，奥巴马称对若再次当选总统後，将在反导系统等军控问题上“有更大灵活性”。奥巴马此後试图淡化此事引发的争议，但明确表示他的表态反映的是“众所周知的”政治现状。路透