奥巴马祸从口出“灭火”忙

路透首尔3月27日电---美国总统奥巴马近日再陷“麦克风门”，由於麦克风未关，他与俄罗斯总统梅德韦杰夫私聊内容被记者听见。

他在首尔核峰会间隙向梅德韦杰夫表示，若再次当选总统後，将在反导系统等军控问题上“有更大灵活性”。他的这番表态招致国内共和党人的猛烈抨击，称其向俄罗斯妥协。

奥巴马此後试图淡化此事引发的争议，但明确表示他的表态反映的是“众所周知的”政治现状。

他对记者说：“美国再过几个月就是总统和国会选举，而俄罗斯也刚刚举行总统大选，眼下不是推进（军控）议题的时候，我觉得，这没什麽好奇怪的。”

这也是一位美国总统罕见地在国际场合公开承认他在国内面临的选举压力，且偏离此次核峰会主题。

奥巴马对记者表示，要在复杂的军控问题上取得进展，需要国防部和国会协作，取得两党支持，因此2012年不是个好时机。

他说：“眼下环境不利於这类需要深思熟虑的磋商，我觉得2013年是更好的时机。”

共和党总统候选人罗姆尼称奥巴马与梅德韦杰夫的谈话“让人震惊和不安”。

奥巴马则称他与俄罗斯在反导系统方面并无任何隐秘议程。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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