忘关麦克风 奥巴马与俄总统私聊内容曝光

2012年3月26日，美国总统奥巴马与俄罗斯总统梅德韦杰夫在首尔会晤并交谈。 REUTERS/Larry Downing

路透首尔3月26日电---美国总统奥巴马周一与俄罗斯总统梅德韦杰夫交谈时称，在美国总统选举过後，他在处理导弹防御等有争议的问题上会有“更多弹性”。这些谈话内容因麦克风未关而被曝光。

奥巴马在交谈中敦促俄罗斯在11月选举前给他“空间”，梅德韦杰夫则表示他会向当选总统普京传递这一信息。

奥巴马与梅德韦杰夫如此罕见的坦诚交流是在首尔核安全峰会召开前夕进行的。两人当时未意识到麦克风未关而使得谈话内容曝光。

尽管奥巴马决定重启美俄关系，但美国建立导弹防御体系的计划还是令两国关系受到困扰。

共和党总统候选人罗姆尼抓住这一机会，称奥巴马的言论“令人震惊和不安”。

奥巴马被看到靠近梅德韦杰夫，然後被听到对梅氏称，希望俄方能给予时间，让他在政治上处於更佳地位时再来解决这些问题，特别是导弹防御问题。

梅德韦杰夫答道：“我理解你关於空间的信息。”梅德韦杰夫将於5月任期结束，届时普京将接替他出任俄罗斯总统。

“这是我的最後一次选举……当选後我会采取更灵活政策，”奥巴马说道，表示他有信心赢得连任。

“我会向普京传达这一信息，” 梅德韦杰夫说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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