忘关麦克风 奥巴马与俄总统私聊内容曝光

美国总统奥巴马周一与俄罗斯总统梅德韦杰夫交谈时称，在美国总统选举过後，他在处理导弹防御等有争议的问题上会有“更多弹性”。这些谈话内容因麦克风未关而被曝光。奥巴马在交谈中敦促俄罗斯在11月选举前给他“空间”，梅德韦杰夫则表示他会向当选总统普京传递这一信息。路透