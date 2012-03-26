背景资料：世界有哪些核国家？

2010年12月24日资料图片显示，在首尔展出的朝鲜“飞毛腿-B”型导弹模型（中间）和韩国“霍克”地空导弹模型。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透3月25日电---为期两天的核安全峰会周一在韩国召开，约50名世界领导人参会，讨论如何防止恐怖组织获得核材料和进入核设施。

这是第二次举办此类峰会，第一次於2010年在华盛顿举办。

以下为公认和非公认拥有核武器的国家及其核武器库存：

公认核国家

美国

1945年8月美国在广岛和长崎使用了原子弹，是唯一在冲突中使用过核武器的国家。

美国曾在六个欧洲北约盟国部署核武器，以扩大威慑。2010年，美国部署在比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其的战术核武器大约为200枚。2007年7月美国撤出了部署在德国的核武器，2008年6月撤出了部署在英国的核武器。

俄罗斯

前苏联核武器项目开始于二战期间，1949年进行了原子弹试验。

截至2010年10月，俄罗斯战略核武器库的核弹头数量缩减至约2,660枚。根据俄罗斯杜马2011年1月批准的新削减战略武器条约，俄罗斯需要进一步削减核弹头数量。

不过目前俄罗斯拥有的战略核弹头和战术核弹头总量仍不确定。

法国

法国1960年2月引爆了第一颗原子弹，1996年1月完成最终的核试验，地点为撒哈拉沙漠和太平洋环礁。

截至2008年9月，法国核弹头数量削减至约300枚。

英国

目前英国的核武器库拥有少於180枚战略核弹头，它们可部署在四艘前卫级核动力弹道导弹潜艇上。

2010年国防评估进一步将每艘潜艇上可部署的最大核弹头数量缩减至40枚，这是未来几年将可用核弹头数量控制在120枚计划的一部分。

中国

中国核武器项目开始於1955年，并进行了45次核试验，包括热核武器和中子弹试验。

中国对核武器信息严格保密。美国国防部曾表示，中国部署了130-195枚可携带核弹头的弹道导弹。

非官方报导称，中国颁布了裂变材料生产禁令。国际裂变材料委员会预计，中国生产了约20吨高浓缩铀，并仍拥有约16吨。

1992年中国以核国家身份加入《不扩散核武器条约》。

“宣布”拥有核武器的国家

朝鲜

2005年朝鲜承诺放弃核项目，但後来放弃了承诺，并於2006年10月和2009年5月进行了核试验。

朝鲜据信拥有足够的裂变材料可以生产多达12枚核弹。2010年11月，朝鲜向外展示了一座铀浓缩工厂，该国还拥有?项目，可以从两个方向生产核武器。

印度

印度1968年开始核武器项目，1974年5月进行了“和平的核爆炸”试验。1998年5月印度进行了五次核试验後，正式宣布该国为拥有核武器国家。

截至2010年，印度生产了60-80枚核武器，其中可部署的数量不超过50枚。2010年的估计显示，印度拥有0.2-0.5吨高浓缩铀库存，武器级的?库存为0.3-0.7吨。

巴基斯坦

20世纪70年代中叶，在卡迪尔汗（A.Q. Khan）的带领下，巴基斯坦通过铀浓缩向获得核武器迈进。20世纪80年代中叶，巴基斯坦拥有了一个秘密铀浓缩工厂。1998年5月巴基斯坦在印度核试验以後很快也进行了核试验，并宣布该国为拥有核武器国家。

根据国际裂变材料委员会2011年的估计，巴基斯坦拥有约2.75吨高浓缩铀库存。美国情报部门2011年预计，巴基斯坦已经部署的核弹头数量约90-110枚。

印度和巴基斯坦都没有加入《不扩散核武器条约》。

未宣布拥有核武器的国家

以色列

外界猜测以色列拥有一定数量的核弹头，不过以色列奉行“模糊战略”，对此既不承认也不否认。

以色列没有加入《不扩散核武器条约》，该国也没有公开进行过核试验。

根据对Dimona?工厂生产能力的估计，以色列据信生产了足够100-300枚核弹头所需的裂变材料。

伊朗

1970年以来，伊朗一直是《不扩散核武器条约》的非核国家。该国进行了铀浓缩项目，称用途为发电。西方国家认为伊朗试图生产原子弹，因该国过去未能向国际原子能机构披露核设施，并继续限制联合国的调查。

因伊朗拒绝暂停铀浓缩，联合国安理会正在对该国进行制裁。国际原子能机构2011年的一份报告指出，情报显示伊朗正在研究组装核武器所需的技术。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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