白宫称俄罗斯不参加核安全峰会是错失良机

路透华盛顿3月29日 - 美国白宫周二称，俄罗斯选择不参加本周在华盛顿召开的核安全峰会，这使得自身被孤立并错失良机。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在与记者的电话会议上，作出此番评论。

罗兹称，俄方的所作所为让自身遭到孤立。罗兹同时指出，美国和俄罗斯在与核安全有关的问题上继续展开合作与磋商。（完）