白宫称俄罗斯不参加核安全峰会是错失良机

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿3月29日 - 美国白宫周二称，俄罗斯选择不参加本周在华盛顿召开的核安全峰会，这使得自身被孤立并错失良机。
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在与记者的电话会议上，作出此番评论。
罗兹称，俄方的所作所为让自身遭到孤立。罗兹同时指出，美国和俄罗斯在与核安全有关的问题上继续展开合作与磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。