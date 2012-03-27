朝鲜披露计划发射“气象”卫星详情

路透首尔3月27日电---朝鲜首次对外披露计划4月发射的一颗“气象卫星”的详情。西方国家认为这是朝鲜打着发射卫星的幌子进行弹道导弹试射；朝鲜此举亦招致中国方面的批评。

朝鲜中央通讯社（KCNA）在报导中称，这是一颗“先进的地球同步气象卫星数据接收器”。当前世界各国首脑正汇聚首尔召开核安全峰会。

该通讯社周一稍晚报导称，“4月发射的工作卫星光明星3号（Kwangmyongsong-3），会对农业及其他经济领域所需的气象预报研究提供很大帮助。”

“朝鲜正在加强进行精确天气预报的科研工作。”

奥巴马周一呼吁朝鲜控制其核计划，否则会被国际社会进一步孤立。他表示，如果朝鲜一意孤行地实施发射计划，将会遭到更严厉的制裁。但是，专家怀疑中国或不会支持联合国安理会再次通过制裁朝鲜的决议。

朝鲜此前仅指出，将发射一颗工作卫星升空。韩国和美国则认为，朝鲜要进行的是一次弹道导弹试验。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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