奥巴马将会晤吉拉尼 寻求缓和美巴关系

路透首尔3月26日电（记者 Matt Spetalnick）---美国白宫周一宣布，总统奥巴马在首尔核安全峰会结束时与巴基斯坦总理吉拉尼（Raza Gilani）会晤，将寻求缓和两国紧张关系。

这将是美国去年5月在巴基斯坦境内杀死基地组织领导人本·拉登以来两国进行的最高级别接触。巴基斯坦方面认为，击毙本·拉登的行动侵犯了该国主权。

去年11月，北约驻阿富汗部队的飞机误袭巴方两处边检哨所，导致该国24名士兵丧生，此事令美国同巴基斯坦的关系降至冰点。

美国副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周一在首尔向记者表示，“过去几个月，美巴关系明显处於相当动荡的时期。”

“我们希望化解这种关系状态。”

他还称，奥巴马将向吉拉尼保证“我们仍有兴趣与巴方进行反恐合作”，并会强调维持阿富汗的稳定符合两国的共同利益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。