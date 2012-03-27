奥巴马将会晤吉拉尼 寻求缓和美巴关系

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔3月26日电（记者 Matt Spetalnick）---美国白宫周一宣布，总统奥巴马在首尔核安全峰会结束时与巴基斯坦总理吉拉尼（Raza Gilani）会晤，将寻求缓和两国紧张关系。
这将是美国去年5月在巴基斯坦境内杀死基地组织领导人本·拉登以来两国进行的最高级别接触。巴基斯坦方面认为，击毙本·拉登的行动侵犯了该国主权。
去年11月，北约驻阿富汗部队的飞机误袭巴方两处边检哨所，导致该国24名士兵丧生，此事令美国同巴基斯坦的关系降至冰点。
美国副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周一在首尔向记者表示，“过去几个月，美巴关系明显处於相当动荡的时期。”
“我们希望化解这种关系状态。”
他还称，奥巴马将向吉拉尼保证“我们仍有兴趣与巴方进行反恐合作”，并会强调维持阿富汗的稳定符合两国的共同利益。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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