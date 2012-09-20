叙利亚指责西方国家核武双重标准

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透维也纳9月19日电---叙利亚周三在联合国会议上谴责西方国家采取双重标准，指责西方国家默许以色列拥有核武器，并警告称中东可能爆发核武竞赛。
美国上周称叙利亚以国内冲突为借口，不理会国际社会对其核项目的疑虑。
国际原子能机构一直要求进入叙利亚沙漠地区的Deir al-Zor，美国情报机构称这里有个朝鲜设计的核反应堆，後来这里在2007年遭以色列轰炸。
国际原子能机构还试图取得与其他三处地址有关的信息，这三个地方可能与Deir al-Zor有关联。
叙利亚驻联合国常务代表Bassam Al-Sabbagh称，叙利亚愿意与国际原子能机构合作。
Al-Sabbagh在国际原子能机构年度大会上说：“有些颇具影响力的国家默许以色列拥有核能力，未能推动国际社会对此予以控制，这充分表明了这些国家采取双重标准。”
他并称：“这危及该地区安全和稳定，甚至可能引发核武竞赛。”
他指出，所有阿拉伯国家均加入了《核不扩散条约》，而以色列却未加入。
他说：“这是创立中东无核区的主要的、唯一的障碍。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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