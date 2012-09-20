叙利亚指责西方国家核武双重标准

路透维也纳9月19日电---叙利亚周三在联合国会议上谴责西方国家采取双重标准，指责西方国家默许以色列拥有核武器，并警告称中东可能爆发核武竞赛。

美国上周称叙利亚以国内冲突为借口，不理会国际社会对其核项目的疑虑。

国际原子能机构一直要求进入叙利亚沙漠地区的Deir al-Zor，美国情报机构称这里有个朝鲜设计的核反应堆，後来这里在2007年遭以色列轰炸。

国际原子能机构还试图取得与其他三处地址有关的信息，这三个地方可能与Deir al-Zor有关联。

叙利亚驻联合国常务代表Bassam Al-Sabbagh称，叙利亚愿意与国际原子能机构合作。

Al-Sabbagh在国际原子能机构年度大会上说：“有些颇具影响力的国家默许以色列拥有核能力，未能推动国际社会对此予以控制，这充分表明了这些国家采取双重标准。”

他并称：“这危及该地区安全和稳定，甚至可能引发核武竞赛。”

他指出，所有阿拉伯国家均加入了《核不扩散条约》，而以色列却未加入。

他说：“这是创立中东无核区的主要的、唯一的障碍。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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