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气候环境 | 2012年 7月 27日 星期五 10:33 BJT

OECD报告称亚洲核电扩张料持续

路透伦敦7月26日电（记者 Eric Onstad）---国际原子能机构和经济合作与发展组织（OECD）周四发布报告称，亚洲核电强力扩张料继续，尽管日本福岛核电站事故导致一些国家有所顾虑。

2011年3月发生的大地震和海啸致使福岛核电站出现核泄漏，导致日本50个核电站被关闭，引发德国承诺2022年以前关闭所有核电站。

试图降低碳排放的国家看好核电，但是日本的核泄漏令一些国家三思。

报告认为，2035年以前，全球核电装机容量料上升44-99%。这与两年前所预计的37-110%的增幅几乎没太大变化。

提到福岛事故对全球核电行业的长期影响时，国际原子能机构核燃料周期和材料主管Gary Dyck指出：“我们认为这会使发展减速。不过我们仍预期中国会出现大幅增长。”

报告称，2035年以前，东亚核电装机容量料上升125-185%。增幅最大的国家料为中国、印度、韩国和俄罗斯。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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