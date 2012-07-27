OECD报告称亚洲核电扩张料持续

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦7月26日电（记者 Eric Onstad）---国际原子能机构和经济合作与发展组织（OECD）周四发布报告称，亚洲核电强力扩张料继续，尽管日本福岛核电站事故导致一些国家有所顾虑。
2011年3月发生的大地震和海啸致使福岛核电站出现核泄漏，导致日本50个核电站被关闭，引发德国承诺2022年以前关闭所有核电站。
试图降低碳排放的国家看好核电，但是日本的核泄漏令一些国家三思。
报告认为，2035年以前，全球核电装机容量料上升44-99%。这与两年前所预计的37-110%的增幅几乎没太大变化。
提到福岛事故对全球核电行业的长期影响时，国际原子能机构核燃料周期和材料主管Gary Dyck指出：“我们认为这会使发展减速。不过我们仍预期中国会出现大幅增长。”
报告称，2035年以前，东亚核电装机容量料上升125-185%。增幅最大的国家料为中国、印度、韩国和俄罗斯。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。