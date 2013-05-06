美国称伊朗与朝鲜试图获取核项目相关高科技材料

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透日内瓦5月3日（记者 Stephanie Nebehay） - 美国周五表示，伊朗与朝鲜正试图违反联合国制裁决议，获取与各自核项目相关的高科技材料。
美国负责国际安全与防扩散事务的助理国务卿Thomas Countryman称，尽管存在禁令，伊朗还是在向叙利亚政府军输送武器与军火。
“伊朗与朝鲜都开发出相应渠道，使其能持续出口产品，并持续获得其武器工业所需的物资，”他在日内瓦一个新闻简报会上说道。
在给路透的评论中，他表明所提到的高科技材料与核以及其他项目相关，也包括常规武器。
他并称，在联合国制裁下，外界不得出售核、导弹以及相关高科技材料给伊朗及朝鲜，他们也不得出口任何军事材料。
他还表示，国际社会有决心执行联合国制裁，阻止此类交易。
西方专家称，伊朗与朝鲜在开发弹道导弹上进行合作，外界担忧这种合作可能延伸至核领域，不过尚无证据表明这种联系。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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