韩国个股：韩国电力商谈收购东芝所持英国核电合资公司NuGen的股权

路透首尔3月22日 - 韩国公用事业公司--韩国电力(KEPCO)的执行长称，该公司正在商谈收购东芝和Engie英国核电合资公司NuGen的部分股权。

去年底有媒体报导称，韩国电力正在与日本东芝和法国Engie商谈，希望收购NuGen的部分股权。NuGen计划在坎布里亚郡海岸的Moorside建设三座核反应堆，预计在2025年开始发电。

韩国电力的执行长Cho Hwan-eik周二晚间向当地媒体记者表示，韩国电力有意收购东芝所持60%的股权，并一直在进行非正式商谈。

“一旦它(东芝)的债务和股权结构确定，我们将很快进入(该交易)，”Cho并称，由于日本和英国政府的谈判并未结束，一切都还没有敲定。