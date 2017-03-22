韩国个股：韩国电力商谈收购东芝所持英国核电合资公司NuGen的股权

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透首尔3月22日 - 韩国公用事业公司--韩国电力(KEPCO)的执行长称，该公司正在商谈收购东芝和Engie英国核电合资公司NuGen的部分股权。
去年底有媒体报导称，韩国电力正在与日本东芝和法国Engie商谈，希望收购NuGen的部分股权。NuGen计划在坎布里亚郡海岸的Moorside建设三座核反应堆，预计在2025年开始发电。
韩国电力的执行长Cho Hwan-eik周二晚间向当地媒体记者表示，韩国电力有意收购东芝所持60%的股权，并一直在进行非正式商谈。
“一旦它(东芝)的债务和股权结构确定，我们将很快进入(该交易)，”Cho并称，由于日本和英国政府的谈判并未结束，一切都还没有敲定。
业内高管还认为韩国电力也是东芝旗下美国核电事业西屋的潜在买家。韩国电力曾表示，将考虑东芝的接洽。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠