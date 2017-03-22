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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 14:55 BJT

韩国个股：韩国电力商谈收购东芝所持英国核电合资公司NuGen的股权

路透首尔3月22日 - 韩国公用事业公司--韩国电力(KEPCO)的执行长称，该公司正在商谈收购东芝和Engie英国核电合资公司NuGen的部分股权。

去年底有媒体报导称，韩国电力正在与日本东芝和法国Engie商谈，希望收购NuGen的部分股权。NuGen计划在坎布里亚郡海岸的Moorside建设三座核反应堆，预计在2025年开始发电。

韩国电力的执行长Cho Hwan-eik周二晚间向当地媒体记者表示，韩国电力有意收购东芝所持60%的股权，并一直在进行非正式商谈。

“一旦它(东芝)的债务和股权结构确定，我们将很快进入(该交易)，”Cho并称，由于日本和英国政府的谈判并未结束，一切都还没有敲定。

业内高管还认为韩国电力也是东芝旗下美国核电事业西屋的潜在买家。韩国电力曾表示，将考虑东芝的接洽。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
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