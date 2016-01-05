英伟达称沃尔沃将是其自动驾驶车载新款电脑的第一个客户

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透拉斯维加斯1月4日 - 英伟达(Nvidia)(NVDA.O)在国际消费电子展(CES)将登场前，公开了一部只有饭盒大小、适用自动驾驶汽车的新型超级电脑，并称沃尔沃汽车集团将是这款新设备的第一个客户。
沃尔沃在中国的公司发言人并未立即回应记者的电询。
英伟达执行长黄仁勋表示，这部新Drive PX 2的运算能力相当于150部苹果MacBook Pro电脑，每秒能执行多达24万亿(兆)次的“深度学习”运算--让电脑运用人工智慧(人工智能，AI)自行设计程式，辨识不同的驾驶情境。
车商和矽谷企业在自驾技术的合作，是今年CES的焦点。
黄仁勋未提供Drive PX 2的营收预测。不过汽车业是英伟达成长最快速的业务领域。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。