美股业绩：英伟达季度营收跳增48.4%，受惠于数据中心业务需求强劲

路透5月9日 - 英伟达(Nvidia)公布季度营收劲增48.4%，优于市场预估，受惠于芯片需求强劲，这类芯片的客户是数据中心的大型云计算供应商。

英伟达股价在盘后劲升14.2%至117.57美元。

第一季数据中心营收增加一倍至4.09亿美元，轻松超越FactSet分析师所预估的3.182亿美元。

“全球所有的主要网络和云服务提供商现在都使用英伟达的Tesla GPU加速器，”财务长Colette Kress周二公布业绩后称。

Kress表示，主要客户包括Facebook、Alphabet的谷歌、IBM、微软、和阿里巴巴。

英伟达执行长黄仁勋已将公司的业务拓展至高速增长的汽车半导体和人工智能等领域。

Loop Capital分析师Betsy van Hees表示，“业绩中最引人关注的是公司的业务模式非常有活力。”

英伟达预计当前季度营收料为19.5亿美元，上下浮动2%。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为18.9亿美元。

4月30日止当季，英伟达净利增长逾一倍至5.07亿美元，或每股盈余(EPS)0.79美元。

公司营收从13.1亿美元跳增至19.4亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的19.1亿美元。

扣除特殊项目，英伟达的EPS为0.85美元。