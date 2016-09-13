英伟达展示百度自驾车用小型人工智能电脑

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月12日 - 美国芯片制造商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)周一展示自驾车采用的更小型且更高效的人工智能电脑，并称百度(BIDU.O)地图与自动驾驶车技术将采用该电脑。
英伟达在北京举行的GPU技术大会上发布该款电脑时，在新闻稿上表示，百度将采用英伟达最新的Drive PX 2，作为其车用自驾系统的电脑。
在未来10年左右，有更多的车商计划在自家汽车推出自驾技术，英伟达正试着降低进入门槛，提供功能强大的电脑来帮助汽车厂商进入该市场。
本月稍早时英伟达已和百度宣布结盟，共同发展全自驾车架构。
英伟达曾表示，其最新Drive PX 2 电脑的耗能为10瓦，尺寸是1月推出的最初版本的一半大小。这解决了车商将自驾技术加入微型电脑的问题。(完)
(编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。