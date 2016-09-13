英伟达展示百度自驾车用小型人工智能电脑

路透9月12日 - 美国芯片制造商英伟达(Nvidia) (NVDA.O)周一展示自驾车采用的更小型且更高效的人工智能电脑，并称百度(BIDU.O)地图与自动驾驶车技术将采用该电脑。

英伟达在北京举行的GPU技术大会上发布该款电脑时，在新闻稿上表示，百度将采用英伟达最新的Drive PX 2，作为其车用自驾系统的电脑。

在未来10年左右，有更多的车商计划在自家汽车推出自驾技术，英伟达正试着降低进入门槛，提供功能强大的电脑来帮助汽车厂商进入该市场。

本月稍早时英伟达已和百度宣布结盟，共同发展全自驾车架构。

英伟达曾表示，其最新Drive PX 2 电脑的耗能为10瓦，尺寸是1月推出的最初版本的一半大小。这解决了车商将自驾技术加入微型电脑的问题。(完)