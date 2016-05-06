新闻集团季度营收下滑7.3% 因广告销售下降与美元走强

路透5月5日 - 新闻集团(NWSA.O)公布季度营收连续第五季下滑，因纸本广告销售下降，且美元升值打击美国以外地区获利。新闻集团旗下业务包括道琼斯和华尔街日报。

公司季度营收下降7.3%，逊于分析师预估，不过盘后股价持平。

新闻集团公布3月31日止当季归属股东净亏损1.49亿美元，合每股0.26美元；上年同期则为获利2,300万美元，合每股0.04美元。

新闻集团业绩受到旗下News America Marketing的2.8亿美元一次性费用拖累。新闻集团2月时曾表示，同意支付该笔金额，解决对其在美国超过5万个零售商店内促销有垄断行为的指控。

扣除项目的每股盈余为0.04美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师预估的0.03美元。

总营收从20.4亿美元降至18.9亿美元，不及平均预估的19.3亿美元。

新闻集团营收的一半以上来自美国以外地区，称“汇率波动”因素导致当季营收下降了约7,200万美元。

该公司新闻与信息部门营收下降9%至12.3亿美元。

该公司出版业务营收下降11%至3.58亿美元；该业务包括HarperCollins Publishers。

但新闻集团快速成长的网上房地产服务业务增长14%至1.94亿美元；该业务包括网站realtor.com。(完)