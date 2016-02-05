新闻集团第二季营收连续第四个季度下滑

路透2月4日 - 新闻集团(NWSA.O)营收连续第四个季度出现下滑，因美元走强，且来自核心的新闻和信息服务业务的广告收入下滑。该业务包括道琼斯和华尔街日报。

由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)控股的新闻集团公布，截止12月31日的第二季营收下降4.3%至21.6亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预期营收为21.3亿美元。

新闻集团来自新闻和信息业务的营收减少8.1%至14亿美元。

股东应得净利减少56%至6,200万美元，合每股0.11美元。

不包括特殊项目的每股盈余为0.2美元，分析师原预期为0.21美元。

该公司股价周四收低0.25%报12.21美元。(完)