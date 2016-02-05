新闻集团第二季营收连续第四个季度下滑

金价持稳 因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透2月4日 - 新闻集团(NWSA.O)营收连续第四个季度出现下滑，因美元走强，且来自核心的新闻和信息服务业务的广告收入下滑。该业务包括道琼斯和华尔街日报。
由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)控股的新闻集团公布，截止12月31日的第二季营收下降4.3%至21.6亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预期营收为21.3亿美元。
新闻集团来自新闻和信息业务的营收减少8.1%至14亿美元。
股东应得净利减少56%至6,200万美元，合每股0.11美元。
不包括特殊项目的每股盈余为0.2美元，分析师原预期为0.21美元。
该公司股价周四收低0.25%报12.21美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数自美国大选日以来累计上涨5.8%。