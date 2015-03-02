独家：NXP接近达成收购Freescale的协议--消息

路透3月1日 - 据两名熟悉情况的消息人士，恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)接近达成收购较小同业飞思卡尔半导体(Freescale) FSL.N的协议，涉及400亿现金及股票合并。该交易可能改变半导体产业的格局。

此类交易可能是迄今最为明显的迹象，表明半导体业者重拾开展大型并购交易的信心。在此之际，他们的主要客户，比如手机厂商，寻求整合供应商。

飞思卡尔半导体很少涉足移动与消费市场的多数领域。但恩智浦半导体通过收购飞思卡尔半导体，可以扩大在汽车与工业市场中的份额，并可以进一步让自己的业务多元化。

消息人士表示，恩智浦半导体正在敲定协议，支付金额略高于飞思卡尔半导体110亿美元的当前市值；如果包括债务在内，合并后的公司价值将约为400亿美元。

消息人士称，最早可能在周一宣布这宗交易，尽管双方的协商仍可能破裂。

由于双方协商保密，消息人士要求不具名。飞思卡尔半导体与恩智浦半导体未立即对评论请求做出响应。(完)

(编译 张涛；审校 王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。