独家：NXP接近达成收购Freescale的协议--消息

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月1日 - 据两名熟悉情况的消息人士，恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)接近达成收购较小同业飞思卡尔半导体(Freescale) FSL.N的协议，涉及400亿现金及股票合并。该交易可能改变半导体产业的格局。
此类交易可能是迄今最为明显的迹象，表明半导体业者重拾开展大型并购交易的信心。在此之际，他们的主要客户，比如手机厂商，寻求整合供应商。
飞思卡尔半导体很少涉足移动与消费市场的多数领域。但恩智浦半导体通过收购飞思卡尔半导体，可以扩大在汽车与工业市场中的份额，并可以进一步让自己的业务多元化。
消息人士表示，恩智浦半导体正在敲定协议，支付金额略高于飞思卡尔半导体110亿美元的当前市值；如果包括债务在内，合并后的公司价值将约为400亿美元。
消息人士称，最早可能在周一宣布这宗交易，尽管双方的协商仍可能破裂。
由于双方协商保密，消息人士要求不具名。飞思卡尔半导体与恩智浦半导体未立即对评论请求做出响应。(完)
(编译 张涛；审校 王颖)
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