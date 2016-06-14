恩智浦将剥离旗下标准产品部门 作价27.5亿美元

路透6月13日 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)表示，将把旗下标准产品部门以大约27.5亿美元出售给金融投资者组成的一个财团，财团中包括中国建广资产和私募股权公司Wise Road Capital Management。

一度作为半导体产业支柱的电脑和电话市场需求下滑，助燃该产业已有一年之久的并购热潮，业内企业为提高营收而考虑进军汽车电子等高利润率领域。

中国企业对于投资海外科技企业显得特别有兴趣，政府希望中国成为全球半导体产业强国。

恩智浦标准产品部门主要生产用于消费电子产品的半导体器件，交易结束后将成为一家总部设在荷兰奈梅亨的独立公司，名称改为Nexperia。

彭博在4月率先报导了恩智浦考虑出售标准产品部门的消息。

瑞士信贷担任恩智浦这笔交易的唯一财务顾问。

预计交易将在2017年第一季结束。(完)