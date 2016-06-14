恩智浦将剥离旗下标准产品部门 作价27.5亿美元

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月13日 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)表示，将把旗下标准产品部门以大约27.5亿美元出售给金融投资者组成的一个财团，财团中包括中国建广资产和私募股权公司Wise Road Capital Management。
一度作为半导体产业支柱的电脑和电话市场需求下滑，助燃该产业已有一年之久的并购热潮，业内企业为提高营收而考虑进军汽车电子等高利润率领域。
中国企业对于投资海外科技企业显得特别有兴趣，政府希望中国成为全球半导体产业强国。
恩智浦标准产品部门主要生产用于消费电子产品的半导体器件，交易结束后将成为一家总部设在荷兰奈梅亨的独立公司，名称改为Nexperia。
彭博在4月率先报导了恩智浦考虑出售标准产品部门的消息。
瑞士信贷担任恩智浦这笔交易的唯一财务顾问。
预计交易将在2017年第一季结束。(完)
(编译 郑茵; 审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。