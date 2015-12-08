恩智浦完成对飞思卡尔的收购 缔造最大汽车半导体商

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福12月7日 - 恩智浦半导体(NXPI.O)周一表示，已完成以近120亿美元收购同业飞思卡尔半导体(Freescale)FSL.N，其汽车相关营收的比重因而增加一倍至40%，缔造了全球最大的汽车电子厂商。
恩智浦汽车部门执行长Kurt Sievers在接受专访时表示，两家公司合并将让公司能把各类汽车应用包装起来，让采用飞思卡尔处理器的系统更为完整。
Sievers表示，该收购案促使恩智浦进入新的汽车应用领域，包括动力传动、安全性与车身电子等。恩智浦目前是影音娱乐、保全和汽车连网的领导大厂。该公司也致力于在重要的汽车系统上建立安全性，防杜骇客威胁。
恩智浦目前年营收100亿美元。该公司已告知投资者，其致力于未来几年增长幅度要比整体汽车芯片市场高出50%，鉴于该公司近来增幅是市场的二至三倍，这样的目标算是审慎的。
“如果汽车半导体增长5或6%，那么我们将增长8或9%，我认为我们可以做到，”恩智浦执行长Rick Clemmer对路透表示。其并称，一旦飞思卡尔更加全面地整合进来，这种情况就会实现。
这宗收购案不仅提高了恩智浦在汽车半导体的市场地位，在其他快速增长的半导体市场，像是家用自动化、穿戴式装置及健康监控方面同样大有助益。同时，该公司也能善用其在安全性和支付晶片方面的长处。
根据恩智浦周五的收盘价，对飞思卡尔的估值为118.6亿美元，这当中包括了现金和股票但不包括债务。飞思卡尔的股东将持有合并后公司约三分之一的股权。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。