恩智浦完成对飞思卡尔的收购 缔造最大汽车半导体商

路透法兰克福12月7日 - 恩智浦半导体(NXPI.O)周一表示，已完成以近120亿美元收购同业飞思卡尔半导体(Freescale)FSL.N，其汽车相关营收的比重因而增加一倍至40%，缔造了全球最大的汽车电子厂商。

恩智浦汽车部门执行长Kurt Sievers在接受专访时表示，两家公司合并将让公司能把各类汽车应用包装起来，让采用飞思卡尔处理器的系统更为完整。

Sievers表示，该收购案促使恩智浦进入新的汽车应用领域，包括动力传动、安全性与车身电子等。恩智浦目前是影音娱乐、保全和汽车连网的领导大厂。该公司也致力于在重要的汽车系统上建立安全性，防杜骇客威胁。

恩智浦目前年营收100亿美元。该公司已告知投资者，其致力于未来几年增长幅度要比整体汽车芯片市场高出50%，鉴于该公司近来增幅是市场的二至三倍，这样的目标算是审慎的。

“如果汽车半导体增长5或6%，那么我们将增长8或9%，我认为我们可以做到，”恩智浦执行长Rick Clemmer对路透表示。其并称，一旦飞思卡尔更加全面地整合进来，这种情况就会实现。

这宗收购案不仅提高了恩智浦在汽车半导体的市场地位，在其他快速增长的半导体市场，像是家用自动化、穿戴式装置及健康监控方面同样大有助益。同时，该公司也能善用其在安全性和支付晶片方面的长处。

根据恩智浦周五的收盘价，对飞思卡尔的估值为118.6亿美元，这当中包括了现金和股票但不包括债务。飞思卡尔的股东将持有合并后公司约三分之一的股权。(完)