纽约肯尼迪机场启动埃博拉防疫筛查

路透纽约10月11日 - 医疗团队周六在纽约肯尼迪机场，拿着关于埃博拉的问卷和耳温枪，开始对来自三个西非国家的旅客进行筛检。美国卫生当局加强了行动，以阻止埃博拉病毒扩散。

美国五个机场将开始加强筛检来自几内亚、利比里亚和塞拉利昂旅客，肯尼迪机场最先行动。埃博拉疫情造成的死亡多数在这几个国家，该疫情已造成逾4,000人死亡。

从这些国家到美国旅游的旅客，几乎全都飞抵肯尼迪、纽瓦克自由(Newark Liberty)、华盛顿杜勒斯(Washington Dulles)、芝加哥奥黑尔(Chicago O'Hare)及Hartsfield-Jackson Atlanta国际机场。其他四个机场周四也会开始新的筛检程序。

国土安全部下属的海关及边境保卫局(CBP)，在疾病控制和预防中心(CDC)的指导下，负责这次的筛检。

筛检人员亦将评估乘客有无身体不适迹象，询问其健康情况，以及是否曾接触过埃博拉病患。

CDC表示，对于有发烧或其他症状或可能接触过埃博拉的乘客，当局可能决定将其带往医院或进行隔离。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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