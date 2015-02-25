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国际财经 | 2015年 2月 25日 星期三 11:41 BJT

独家：纽约梅隆银行就外汇交易诉讼与美国当局洽谈和解--消息

路透纽约2月24日 - 知情消息人士称，纽约梅隆银行(BK.N)正在与美国司法部及纽约州总检察长进行磋商，欲就该行在外汇交易中欺骗客户的指控达成和解。

纽约梅隆银行上周披露将计提5.98亿美元费用，其正寻求解决面临的“绝大多数”外汇诉讼，但未具体说明哪些案件。

该行面临包括集体诉讼在内的数宗诉讼案，指控其在如何确定某些交易的汇率方面误导客户。

一位消息人士称，美国司法部正与纽约梅隆银行进行和解谈判。

另一位消息人士表示，纽约州总检察长Eric Schneiderman正与该行商谈解决另一宗诉讼案。

纽约梅隆银行发言人Kevin Heine拒绝置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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