纽约梅隆银行同意支付7.14亿美元 了结外汇交易相关指控

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月19日 - 美国联邦和州政府相关当局周四表示，纽约梅隆银行(BK.N)已经同意支付7.14亿美元，以了结对养老基金和其他客户的外汇服务收费过高的指控。
这终结了美国曼哈顿检察官和纽约总检察长等提起的诉讼。诉讼指控纽约梅隆银行告知客户将为外汇交易提供最划算的汇价，但实际上提供的当天最差的价格。同时，纽约梅隆银行为自己取得较好的现汇价格，并通过价差获利。
纽约梅隆银行称，这实际上了结了大多数与外汇相关的指控，包括美国劳工部、美国证券交易委员会(SEC)提起的诉讼以及集体诉讼。该行是全球最大的托管银行之一。
“我们很高兴解决了这些遗留的外汇问题，”纽约梅隆银行表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。