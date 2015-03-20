纽约梅隆银行同意支付7.14亿美元 了结外汇交易相关指控

路透3月19日 - 美国联邦和州政府相关当局周四表示，纽约梅隆银行(BK.N)已经同意支付7.14亿美元，以了结对养老基金和其他客户的外汇服务收费过高的指控。

这终结了美国曼哈顿检察官和纽约总检察长等提起的诉讼。诉讼指控纽约梅隆银行告知客户将为外汇交易提供最划算的汇价，但实际上提供的当天最差的价格。同时，纽约梅隆银行为自己取得较好的现汇价格，并通过价差获利。

纽约梅隆银行称，这实际上了结了大多数与外汇相关的指控，包括美国劳工部、美国证券交易委员会(SEC)提起的诉讼以及集体诉讼。该行是全球最大的托管银行之一。

“我们很高兴解决了这些遗留的外汇问题，”纽约梅隆银行表示。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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