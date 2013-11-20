布兰特原油上涨1% 受伊朗核谈判预期支撑

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 最新一周美国原油库存增幅小于预期
* 馏分油需求四周均值触及两年高位
* 六大国和伊朗展开核计划会谈
路透纽约11月20日 - 布兰特原油周三上涨逾1美元，此前一美国官员称，本周六大国和伊朗“很难”达成核计划协议。
最新一周美国原油库存增幅小于预期，且馏分油库存骤降，支撑超低硫柴油(ULSD)价格，进而支撑整体原油市场。
1月布兰特原油上涨1.14美元，结算价报每桶108.06美元，日高在108.38美元。
12月美国原油到期，下跌0.01美元，结算价每桶93.33美元，日高在93.93美元。
1月美国原油跌0.04美元，结算价报每桶93.85美元。
美国原油在日内大部份时间上涨，但在美联储会议记录公布后下跌。美联储会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。美联储缩减刺激计划预料将令原油需求下降，压低原油价格。
对伊朗和六大国在日内瓦的核计划磋商的乐观情绪稍早抑制油价走势。一高级美国官员表示，六大国和伊朗“很难”达成协议。
最新一周美国馏分油库存下降，提振ULSD期货价格至每加仑2.9595美元的日内高位，此为11月1日来最高。该合约上涨4.87美分，结算价报每加仑2.9545美元。美国汽油期货上涨2.35美分，结算价报每加仑2.6630美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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