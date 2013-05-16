国际油价小幅上升 美国经济数据低迷限制涨幅

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* 美国初请失业金人数升幅多于预期
* 技术图表显示布兰特原油将下跌至每桶102.50美元
路透纽约5月16日 - 今日到期的6月布兰特原油周四小幅收高，美元下跌带来提振，尽管一系列美国经济数据不佳，拖累股市表现。
“如果要找出油价上升的原因，那就是美元下跌，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。
美元兑一篮子六种货币下跌，令原油和其他美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更便宜。
6月布兰特原油期货上升0.12美元，报每桶103.80美元，该合约收盘后到期。
美国经济显示一些复苏迹象，但周四公布的一系数据直指经济成长放缓。美国劳工部表示，最新一周美国初请失业金人数上升至七个月高位。其他报告显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动下降，且房屋开工下跌。
7月布兰特原油期货上升0.28美元，结算价报每桶103.78美元。美国原油上涨0.86美元，结算价报每桶95.16美元。
美国原油较布兰特原油贴水一度走宽至10美元以上，为5月7日来首次，反映美国炼厂的铁路运输支出昂贵。
United-ICAP技术分析师Brian LaRose表示，布兰特原油需要跳涨至105.25美元以上，美国原油攀升至96.65美元上方，利多动能才能保持。
预期美国联邦储备委员会(美联储)货币刺激政策“将令商品更具吸引力，也支持油价，”McGillian说。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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