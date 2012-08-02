纽交所做市商Knight Capital技术故障致股市异动

* 小股票的巨量交投令市场异动

* Knight称出现"技术问题"

* Knight股价大跌,触及七年低点

* Knight建议客户转投其他做市商

* 纽交所已取消六只股票交易

路透纽约8月1日电--纽约证交所(NYSE)一主要做市商Knight Capital(KCG.N)出现的技术故障周三导致140只股票异常波动,打击了投资者对美国股市稳定性本已脆弱的信心.

Knight Capital的问题出现在开盘後不久.

巨量交易基於电脑完成令许多股票的指令激增,从领头羊通用电气(奇异、GE)(GE.N)到小股票Wizzard SoftwareWZE.A,後者股价从上日收盘的3.50美元飙升至14.76.纽约证交所取消了六只波动格外剧烈的股票交易.

此次交易故障与此前的Facebook首次公开发行(IPO)技术故障,2010年发生的"闪电崩盘",以及BATS Global Markets因技术故障取消上市,均损害了散户投资者的信心.

目前尚不清楚此次技术故障的性质及对Knight和整个市场的影响和冲击,Knight被迫要求其客户转向其他做市商.Knight股价大跌近33%至6.94美元,为九年来的收盘低位.

Knight Capital对故障发表了简短声明,但未能联系到公司管理层作进一步评论.

Knight在声明中表示,"今早Knight的做市部门发生技术故障,影响到大约150只股票与纽约证交所间的指令传递路径."

目击者表示,这个问题凸显了市场的薄弱点.

"今天是Knight,明天是谁?後天又会是谁?我们采取的解决措施并没有解决问题."

**一些股票飙涨而另一些暴跌**

一些股票在大量买单推动下猛涨,而另一些则暴跌.其中很多是过去默默无闻的股票,例如MolycorpMCP.N.该股往常的日均成交量约为265万股,但在这次交易的头45分钟成交量超过570万股,期间股价在17.50-14.35美元之间波动.

纽约证交所交易大厅Knight Capital的摊位气氛沉闷,焦虑的交易商接着大量电话,还要回答纽交所官员在大厅中的质询.

交易大厅很多人都知道,出现问题的交易来自Knight.

大厅另一个角落里,高盛交易员聚到一起谈论着这些交易会受到什麽影响,哪些交易可能被取消.

**被取消的交易**

美国证券交易委员会(SEC)发言人称,该机构"正密切监控形势",并"与纽交所和其它市场参与方保持持续沟通".

几名市场参与者称,造成交易异常的大量指令原本可能是要在整个交易日逐步提交,结果却在开盘几分钟里一股脑被执行.

纽交所下午表示,已取消六只股票的交易,包括Wizzard,中国脐带血库企业集团(CO.N),E-House HoldingsEJ.N,American Reprographics(ARC.N),以及Quicksilver ResourcesKWK.N.

纽约泛欧交易所NYX.N发表声明称,执行价较开盘价高出或低出30%的交易都将被取消.纽交所稍後表示,除此之外其它受影响的股票都不会被取消交易.

了解情况的消息人士表示,该交易所自身的系统没有出现任何故障,正常的停板机制也没有任何问题.

美股收盘几无变动,标准普尔500指数.SPX .INX下跌0.3%.

--编译/审校 张荻/王翔琼/程琳/徐文焰

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