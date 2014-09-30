独家：纽约当局要求德国商业银行辞退制裁违规涉案员工--消息

路透纽约9月29日 - 据知情人士称，纽约金融监管当局希望德国商业银行(CBKG.DE)辞退部分员工，作为和解的一部分。该银行被控与伊朗等受美国制裁的国家发生交易时处置不当。

路透此前报导称，德国商业银行接近达成协议，向美国当局支付约6.5亿美元了结制裁相关违规指控，其中近半数将付给纽约州金融局。

此前已有数家外资银行已经在类似违规问题上与美国当局达成和解。德国政府在该银行持股17%。

一位消息人士称，纽约州金融局要求德国商业银行采取措施，解雇若干牵涉违规行为的员工。该消息人士未透露可能受罚的高管姓名。

消息人士称，还不清楚这些员工将被辞退还是以其他方式惩处，部分原因在于德国劳动法的强势，也取决于被控行为发生在多久以前。

纽约州金融局发言人Matthew Anderson对置评要求未予回复。德国商业银行发言人Margarita Thiel拒绝置评。

路透此前报导，在和解协议中，德国商业银行料将与州和联邦检察官达成暂缓起诉协议，这将推迟对其的刑事指控。

除纽约州金融局外，参与此案的当局还包括美国司法部、华盛顿特区检察官、曼哈顿区地方检察官、美国联邦储备委员会(美联储/FED)和财政部。

在路透与上述部门联系时，他们均拒绝对和解谈判置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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