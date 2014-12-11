纽约DFS正对德意志银行和巴克莱进行汇率操纵调查--消息

路透12月10日 - 一名知情的消息人士向路透称，纽约银行业监管部门正对德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱(BARC.L)进行调查，以查证它们是否在自己的交易平台上利用算法来操纵汇率。

这位不愿透露姓名的消息人士表示，纽约州金融局(DFS)局长Benjamin Lawsky已经下令在德意志银行安装一部监视器，而之前已在巴克莱安装了一部。这样一来，Lawsky能够收集更多有关操纵指控的证据。

德意志银行发言人Renee Calabro拒绝置评，但引用了稍早就调查发布的声明。

“德意志银行已从正在调查汇市交易的监管部门那里收到提供信息的要求。该行正在配合这些调查，”Calabro援引稍早的声明称。

巴克莱代表未立即回复要求置评的电子邮件。DFS发言人亦拒绝置评。

上个月，欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。[nL3S0T287G]德意志银行和巴克莱不在这六家银行之列。

Lawsky从2月开始对可能存在的汇市操纵行为进行调查。一名消息人士上月对路透称，Lawsky决定不与其他监管部门协调达成和解，因为他认为这些和解协议的力度太轻。这意味着Lawsky之后可能会追查这些银行，并要求更多的罚金。

路透上个月曾报导，六家全球性银行就涉嫌操纵外汇市场的行为与美英当局达成民事和解，支付了43亿美元罚金，这为接下来的相关调查协商铺路，后续调查可能导致更严重后果。(完)

(编译 许娜；审校 朱晓军)

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