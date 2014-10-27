纽约一男孩疑似出现埃博拉感染症状遭留置观察--报导

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透华盛顿10月27日 - 根据多家媒体周一报导，一名现年五岁的男孩遭留置在纽约市Bellevue医院观察，因他出现疑似感染埃博拉的症状。
美国广播公司(ABC)新闻报导指出，这名男孩是在周六从几内亚抵达美国，体温高达华氏103度(摄氏39度)。ABC引述纽约市医疗部门官员谈话指出，这名男孩尚未进行病毒感染检测，且未遭到隔离。
纽约邮报报导称，该名男孩曾出现呕吐症状，是由紧急医护人员从他在纽约布朗克斯(Bronx)住所送往医院。
目前尚无法联系上纽约市卫生当局官员置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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