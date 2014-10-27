纽约一男孩疑似出现埃博拉感染症状遭留置观察--报导

路透华盛顿10月27日 - 根据多家媒体周一报导，一名现年五岁的男孩遭留置在纽约市Bellevue医院观察，因他出现疑似感染埃博拉的症状。

美国广播公司(ABC)新闻报导指出，这名男孩是在周六从几内亚抵达美国，体温高达华氏103度(摄氏39度)。ABC引述纽约市医疗部门官员谈话指出，这名男孩尚未进行病毒感染检测，且未遭到隔离。

纽约邮报报导称，该名男孩曾出现呕吐症状，是由紧急医护人员从他在纽约布朗克斯(Bronx)住所送往医院。

目前尚无法联系上纽约市卫生当局官员置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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