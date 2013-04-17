欧元因欧洲央行降息传闻下跌 日圆在G20会议举行前下滑

* 欧洲央行管委魏德曼称如果欧元区经济走弱，欧洲央行可能降息-华尔街日报

* G20会议预料不会批评日本央行政策

* 加元大跌，此前加拿大央行下调该国成长预估

路透纽约4月17日 - 欧元兑美元周三录得约一年来最大单日跌幅，因欧元区降息传闻挫伤欧元，且英国及加拿大经济乏力增加了美元的吸引力。

日圆兑美元也下滑，有官员表示，20国集团(G20)周末会议上料不会批评日本推行的导致日圆大幅下跌的货币政策。

周三汇市交易商更多地关注欧洲货币政策，此前华尔街日报报导称，欧洲央行管委魏德曼表示，如果欧元区状况恶化，欧洲央行可能进一步降息。

欧元兑美元急跌1.1%，至1.3026美元，此前在海外交易时段触及七周高位，欧元可能录得去年6月来最大单日跌幅。欧元兑日圆跌0.6%，至127.73日圆，进一步远离131日圆上方的三年高位。

交易商说，欧元支撑位在大约1.3020美元，跌穿该水平，欧元将跌向1.30和1.29。

欧洲利率较低及其他发达经济体成长温和增强了美元的吸引力，特别是目前市场认为美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚透过减少购买资产，收紧其超宽松货币政策。

“下跌后反弹是美元涨势的特征，因美元受息差所左右，”Pioneer Investments汇市策略部主管Paresh Upadhyaya说，“魏德曼承认欧洲央行将考虑降息，凸显了这一特征。”

英国劳工薪资增长疲弱及失业率上升，令市场愈发担忧英国经济前景脆弱，也拖累英镑兑美元跌0.8%，至1.5238美元。

加拿大央行下调其成长预估并维持利率不变后，加元下跌。美元兑加元涨0.6%，至1.0261加元。

欧洲央行在本月宣布维持利率不变，但总裁德拉吉称，央行“将密切关注”所有数据，且“准备采取行动”扶助欧元区摆脱衰退。

欧元区3月通胀回落，德国4月投资人信心下挫。

City Index Ltd首席全球策略师Ashraf Laidi说，市场反应明显，凸显“欧元的最大风险仍然是降息。”

美国货币政策预料将未来一段时间保持宽松，且近零利率不大可能很快被上调。但减少资产购买可能推高公债收益率，且令投资人对美国经济成长力道感到安心。

不过，近期美国经济数据令人失望，令一些人士认为美联储目前对收紧政策可能不如上次美联储会议那样热衷。数据显示3月招聘职位以九个月来最慢速度增长。

加之投机客持有大量日圆空头头寸，可能扶助减慢了日圆的跌势。美元兑日圆涨0.5%，至98.04日圆，但仍远低于上周触及的四年高位99.94日圆。

Upadhyaya说，日本央行激进的货币宽松政策可能令资金抽离日圆，转头较高收益的外国资产的迹象迄今还未出现。

“这可能令看空日圆的人感到沮丧，他们在日圆兑美元接近100日圆左右的水平入市，”他说，“但这只是技术性调整仓位，我仍认为日圆中期将走软。”

Cambridge Mercantile Group高级交易商Matthew Lifson说，大部份交易商预料在夏中之前，美元将触及105日圆。

Upadhyaya认为，可能要等到美联储减少资产购买得到证实后，美元/日圆升势才会加速。“要使美元升穿100日圆并站稳，美联储是必不可少的因素之一。”

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3028 1.3176 -1.12 -1.26 1.3194

美元/日圆 98.09 97.52 +0.58 +13.09 86.74

欧元/日圆 127.83 128.50 -0.52 +11.69 114.45

美元/瑞郎 0.9327 0.9222 +1.14 +1.88 0.9155

英镑/美元 1.5236 1.5360 -0.81 -6.25 1.6251

美元/加元 1.0261 1.0205 +0.55 +3.43 0.9921

澳元/美元 1.0388 1.0311 +0.75 -0.05 1.0393

欧元/瑞郎 1.2152 1.2139 +0.11 +0.64 1.2075

欧元/英镑 0.8550 0.8577 -0.31 +5.37 0.8114

新西兰元/美元 0.8486 0.8405 +0.96 +2.45 0.8283

美元/挪威克朗 5.7211 5.7500 -0.50 +2.84 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5400 7.4977 +0.56 +2.72 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5142 6.3622 +2.39 +0.24 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.4910 8.3833 +1.28 -1.01 8.5777

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算

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(完)

(翻译 张荻 审校 张涛)

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