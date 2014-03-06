欧元兑日圆跳升 兑美元触及今年高位

* 欧元兑美元升至12月来高位

* 美元指数跌至今年最低

路透纽约3月6日 -欧元兑美元周四跳升至12月以来高位，兑日圆升至1月来高位，此前欧洲央行政策制定者暗示无需新的经济刺激措施。

欧洲央行周四维持利率不变，总裁德拉吉在记者会上表示，欧元区经济状况不需要欧洲央行转变货币政策，包括一些可能已令投资人远离欧元的政策。

“欧洲央行没有采取任何形式放宽政策的举措或行动，这暗示经济在正轨上，欧元因此受到支撑”法国巴黎银行汇市策略师VassiliSerebriakov表示。

欧元兑美元在德拉吉记者会期间上涨，之后进一步攀升至1.3873美元，结算价回落至1.3861美元，当日上涨0.9%。今日高位为12月27日来首见。

欧元兑日圆也大涨，结算价升1.6%，报142.790日圆，盘中触及1月16日来最高的142.910日圆。美元兑日圆收高0.72%，报103.040日圆。

美国公布的初请失业金人数降至三个月最低，但对美元没有起到提振作用。美元指数.DXY跌至今年低点79.59，之后回升至79.642，当日下跌0.58%。

“我们预计短期内美元仍将保持守势，”富国证券汇市策略师EricViloria在评论中写道，“在美国明日公布就业数据后，焦点很快会回到美联储政策前景。”

欧洲央行周四维持利率不变，动摇了一些对欧洲央行将下调基本利率以支撑欧元区经济成长，以及欧元兑其他货币回报将降低的押注。

“那里的经济越来越稳健，显然没有理由追加刺激措施，”U.S. Bank WealthManagement固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，“我理解他们没有追加刺激措施的理由。”

今年迄今，欧元兑美元表现强劲，同许多银行对欧元可能下滑的预期相左。银行原本认为欧洲央行将进一步放宽政策之际，美联储则会收紧政策，这会导致欧元下滑。

Vail称她认为市场对周五月度就业报告将显示非农就业岗位增加约15万的预估过于乐观了。

但她也表示，数据不太可能促使美联储短期内采取行动，市场普遍预计美联储将继续缩减购债。

“我认为这不会影响美联储的缩减购债计划，”她表示。

**澳元反弹？**

澳元稍早升至九个交易日高位，受助于正面的零售销售和贸易数据，北美交易时段上扬。

自1月触底反弹以来，澳元已经大涨。此前澳洲央行持续采取措施压低本币。

押注澳元下跌是2013年末颇靠谱的交易之一，但上个月澳洲央行改变了对澳元的基调，因经济增长改善的迹象增多。

周四，澳元兑美元上涨1.2%，至0.90935美元。

面对俄罗斯和乌克兰僵局引发的地缘政治紧张情势，主要货币市场基本未受影响。（完）

(编译 李军; 审校 母红)

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