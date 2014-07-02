纽交所将允许交易机构在阿里巴巴上市前进行软件测试

欧股小幅反弹 受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透纽约7月1日 - 纽约证券交易所表示，将在阿里巴巴上市前进行软件测试，这反映出证券行业在近几年经历一系列技术问题后，开始关注风险控制。
纽约证交所周二在致交易商的一份报告中称，将允许各家机构在7月12日阿里巴巴正式挂牌前，进行交易软件测试。
阿里巴巴今年夏天的IPO，有望超过Facebook(FB.O)于2012年5月IPO的150亿美元规模，成为美国历史上最大的科技企业上市案。(完)
(编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透华盛顿4月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。