《热点透视》纽交所 vs Nasdaq：IPO服务差异渐渐变小

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约7月1日 (撰稿 Antony Currie 编译 洪曦) - 一家企业如果要想上市，选择纽约证券交易所(NYSE)或者Nasdaq的理由是什么？Nasdaq的技术问题，曾搞砸了2012年Facebook(FB.O) 的首次公开发行(IPO)。中国电商巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N这样级别的企业，可能仍然对此有所顾虑。阿里巴巴不久前做出决定，最终选择在纽交所上市。不过，对于大多数企业来讲，两者间也许并没有那么多的不同。

曾几何时，纽约证券交易所和Nasdaq间的差异性非常明显。有着222年历史的纽交所是大型工业和金融业的美国公司的大本营。该交易所主要依靠场内交易员提供流动性。年轻的Nasdaq(NDAQ.O)则以电子交易闻名，并以科技类股以及其他高成长企业为代表。

今天，在纽交所就可以买卖Nasdaq上市个股，反之亦然。尽管两家交易所分别编制的一些指数有助于提高交易量，但都不再能够主导美国的股票交易。根据KBW，在美上市的全部股票买卖中，纽交所和Nasdaq各自占比不到四分之一。黑池交易平台、券商自建交易场所和BATS等交易所则占据了逾一半的市场。

这样一来，交易所的宣传言辞就有了变化。纽约证券交易所同时采用了人力和电子平台来完成交易。该交易所和Nasdaq都向寻求上市的企业提供一系列服务，包括开建投资者关系网站。针对这项服务，Nasdaq内部还发展了这门技艺。其所谓的企业解决方案部门去年取得的营收比上市业务还高出200万美元。Nasdaq的费用也比较低，并时常会提供向董事会成员开放数据以及提供私人通讯软件等服务。

不过即便是这些附加服务无法构成实质上的区别。这时经典的宣传方式起到了作用。比如纽交所可以将一家公司的IPO做成类似于好莱坞首映式似的活动。Nasdaq则会在时代广场总部为客户举行一场类似的上市盛会。

另外，还有一个相比之下稍显肤浅的卖点，那就是股票代码。举例来说，一直以来就有人猜测，NYSE多年一直保留单字母代码M，就是希望微软(MSFT.O)能够回心转意。纽交所和Nasdaq一度进行过激烈竞争。但如今，作为股票交易场所，他们的差异并没有那么大了。(完)

(审校 王洋)

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