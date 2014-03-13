纽约大楼疑因煤气泄漏爆炸 至少4人死亡

美国官员称，纽约两栋大楼周三坍塌看来是煤气泄露引发爆炸所致，事件造成至少四人死亡、36人受伤，可能还有更多伤者被埋在废墟之中，搜寻工作正在进行中。爆炸发生在当地时间上午9:30左右，造成相邻两栋五层大楼倒塌，事发地位于曼哈顿上城居住区的东116街和派克大道附近。图为爆炸现场。路透