纽约联储总裁呼吁全球决策者加强政策协调

路透5月8日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示,全球政策制定者应效仿美联储设定新通胀目标此类的做法,以加强跨国政策协调并稳定经济.

不过,宏观经济政策的关注面通常过窄,而且会忽略对外国贸易收支等外部因素的作用,杜德利在为瑞士央行-国际货币基金组织(IMF)会议准备的发言稿中做出上述表示.

他指出,设定通胀目标是朝着提高透明度迈出的积极一步,能帮助美国以外的决策者在当今互相联系的世界中预测经济和金融(政策的)影响.

"通过这样做,美联储还继续强调,我们采取购买美国政府公债的举措完全是受到我们货币政策目标的驱动,如果这些举措不再符合我们的目标,就不会继续得到实施."杜德利说.

"整体而言,决策者应致力於确保我们拥有的财政及货币政策架构具备透明度,且被视为可靠而持久的."

杜德利是美联储主席伯南克的亲密盟友,他身为纽约联邦储备银行总裁,在制定决策上拥有永久性的投票权.他表示,大体说来,应确保加强进行跨境的合作.

"决策者的问题在於推出的政策会否允许进行调整,以促成全球经济稳定、高就业水平,以及低通胀,"杜德利指出.

"从宏观经济面看来,可藉由政策透明度来达成加强合作的愿景,如此一来,其他人就能更充份了解每个管理当局的政策目标及反应功能."

作为全球最大经济体的国家央行,美联储政策举措所产生的影响一般都会大於其他国家央行.

美联储自2008年末以来的超低利率政策令美元承压,这常常损及美国以外出口国的利益.美联储预计其"极低利率"政策将维持至2014年末.

为了对抗衰退,美联储过去几年还购买约2.3万亿美元长期证券,以保持美国公债收益率在低位.

20国集团已就解决全球贸易失衡方面的合作讨论了很长时间,但各国央行基本仍孤立地推行政策.(完)

--编译 王洋/杜明霞/龚芳/李爽; 审校 王丽鑫/白云/王冠中/丁琦

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