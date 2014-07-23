纽约联储称德银美国分支存在财报造假等严重问题

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透7月22日 - 华尔街日报(WSJ)报导，美国纽约联邦储备银行发现，德意志银行(DBKGn.DE)美国分支存在严重问题，包括财务报告造假、审计和监管不充分以及技术薄弱。
报导称，纽约联储高官去年12月致信德意志银行，称该行某些美国分支的财务报告“质量低劣、不准确和不可信。”
华尔街日报引述其所见的文件报导称，“错误的规模和广度强烈显示，该行整个美国监管申报架构都需要采取大范围的补救措施。”
报导指出，12月11日发出的这封信函称，该行在解决之前发现的问题方面“没有任何进展”。
未能立即联系到德意志银行发表评论。
负责监管德银的纽约联储高级副总裁Daniel Muccia在信函中表示，这属于“系统性故障”，“让德银受到重大运营风险和失实报告的影响。”
纽约联储在信中要求德银高管确保采取措施来解决这些问题，并称该行可能必须重新编制一些递交给监管机构的财务数据。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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