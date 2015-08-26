焦点：纽约联储总裁杜德利称市场动荡让美联储9月升息迫切性降低

路透纽约8月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位深具影响力的官员周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。

杜德利的言论短暂打压了美元，并帮助美股及美债收益率上涨。而就在周四，全球主要央行官员将齐聚怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行年会，投资者将从中观察这波全球市场震荡将如何影响决策计划。

杜德利是在一场有关地区经济的记者会中，脱稿说出这番话，显示其言论为亚欧美股市出现两日卖压之后美联储有意释放的讯息。

中国经济数据疲弱，以及对中国当局丧失对市场掌控的担忧导致市场剧烈动荡。杜德利称，这威胁到全球经济成长，并导致当前的金融环境不适合美联储太快进行近十年来的首次升息。

杜德利表示，“与几周前相比，如今联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上开始政策正常化进程看来没那么令我信服了。”

但他并对记者称，等到开会的时候，当我们获得更多有关美国经济表现和国际金融市场发展的信息时，首次升息可能变得更令人信服。这些信息对勾勒出美国经济前景至关重要。

市场动荡令人质疑美联储最早可能在下个月升息的计划。投资者和分析师预计，美联储可能推迟到12月甚至明年再采取行动，称美元升值以及油价下跌将美国通胀率压制在联储目标下方。

交易商周三解除了对联储即将收紧政策的押注，美国30年期公债收益率升至逾两周来的高点。

“这是美联储9月加息机率明显下降的一个醒目讯号，杜德利也承认了所存在的外部风险，”Janney Montgomery Scott的首席投资分析师Mark Luschini称。

**风险上升**

杜德利是美联储鸽派人士之一，他在发出警告时比亚特兰大联储总裁洛克哈特更为直接。洛克哈特周一只表示，可能会在“今年的某个时候”开始升息。

虽然美国就业市场表现强劲，促使许多美联储官员考虑9月份加息，但通胀依然较为疲软，缺乏反弹迹象。

杜德利称，他希望见到更多的美国经济数据以及未来几周的市场表现，之后才能对收紧政策的时点做出最终判断。

“国际动态在一定程度上加剧了美国经济增长的下行风险，”杜德利说，中国经济放缓以及大宗商品价格下降给新兴市场造成了负面影响，令全球增长放缓、以及美国商品和服务需求下降的的可能性上升。

他表示，市场动荡已经导致金融条件收紧且信贷利差扩大，并称由于油价和美元汇率走势，通胀率依然“远低于”美联储2%的目标，他称这种情况应该是暂时的。

杜德利称，“对短期市场形势不要反应过度是很重要的，因为尚不清楚这只会是暂时性调整还是将持续更长时间、将影响美国经济增长和通胀。”

他补充说，只有股市出现“大幅且持续的”下跌，才可能会对美国民众的支出意愿构成压力。

当被问及出台第四轮购债刺激举措即量化宽松的可能性时，杜德利笑着说美联储距此“还远着呢”。他并称，市场动荡“不是美国的问题”，而是由“海外形势”所致。

Fund Evaluation Group的全球固定收益和信贷主管Keith Berlin表示，“市场已经清醒地认识到，中国成长题材已不复以往。”他还说，现在美联储出现政策失误的风险“明显高于几周前”。(完)

(编译 李婷仪/孙国玉/王兴亚/戴素萍/张荻)

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