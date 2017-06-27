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国际财经 | 2017年 6月 27日 星期二 09:14 BJT

纽约联储总裁称资金状况趋缓是美联储收紧政策的另一个理由

路透6月26日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，近期信用利差缩、股市创新高、及债券收益率下滑，都可能激励美联储继续收紧美国货币政策。

“货币政策官员必须将资金情况的演变纳入考量，”杜德利周日在一项不对媒体公开的小组会议上表示。

“当资金情况趋缓，就像近期的情况，这可提供更多助力继续撤回宽松货币政策，”他在预备的讲稿中指出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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