纽约联储总裁称资金状况趋缓是美联储收紧政策的另一个理由

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透6月26日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，近期信用利差缩、股市创新高、及债券收益率下滑，都可能激励美联储继续收紧美国货币政策。
“货币政策官员必须将资金情况的演变纳入考量，”杜德利周日在一项不对媒体公开的小组会议上表示。
“当资金情况趋缓，就像近期的情况，这可提供更多助力继续撤回宽松货币政策，”他在预备的讲稿中指出。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。