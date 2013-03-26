纽约联储总裁：美联储须保持非常宽松的货币政策

路透纽约3月25日 - 一位颇具影响力的美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周一称，联储必须保持非常宽松的货币政策，因为尽管最近整体经济出现一些改善，但劳动力市场还远没有达到健康状态。

纽约联储总裁杜德利在其演讲中，对美联储极其宽松的货币政策进行了有力的全面辩护，称该政策正开始见效，绝对不可调整。杜德利是美联储主席贝南克的亲密盟友。

“我们需要保持非常宽松的货币政策，”杜德利在纽约经济俱乐部称，“我认为过早转变政策，改用宽松程度可能不够而无法确保经济持续且愈发强劲复苏的政策，其成本与风险更大。”

这次演讲暗示，美联储立场温和的核心成员--包括贝南克、杜德利和副主席叶伦，仍坚决主张宽松政策，尽管最近就业市场数据改善，例如上月失业率降到7.7%。

杜德利逐条反驳批评者对美联储第三轮量化宽松政策(QE3)提出的诸多担忧，称该政策效果高于他最初的预期。

他还表示，美国财政政策紧缩将阻碍经济增长，他预计这将导致今年经济增幅失去1.75个百分点。

“支撑美国经济的基本因素在改善，货币政策在产生额外的效果，”他在11月以来就货币政策发表的首次公开评论中称，“但这可能无法立即带来更强劲的经济增长，因为最近财政方面的制约增大。”(完)

(编译 程琳; 审校 许娜/张涛)

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