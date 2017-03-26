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国际财经 | 2017年 3月 26日 星期日 15:47 BJT

美国纽约联储总裁称FED加息步伐应缓慢 固定收益投资魅力料下降

路透纽约3月24日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五在参加一场活动时表示，鉴于美国可能出现通胀跳涨，所以有必要小幅加息。

杜德利表示，美国经济“状况目前非常不错，”全国失业率在4.7%。“非常接近”最低水准，或许也没有过度推升通胀。

“或许可以把失业率压得更低一些，但如果这样做，或许会开始带来通胀问题，”杜德利表示。

“进行微调，而不是非常大幅的调整，我认为这是适当且必要的，”他在谈及美联储当前收紧政策时表示。“我认为经济将能够适应这种微调。”

杜德利指出，美国公债市场指标10年期公债收益率仍“很低”。但债市经过数年牛市，政策愈发收紧的情况下，他表示，“预计固定收益率投资未来吸引力将下降。”(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)

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