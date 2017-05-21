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国际财经 | 2017年 5月 21日 星期日 17:26 BJT

纽约联邦储备银行将美国第二季GDP成长率预估值调高至2.3%

路透纽约5月19日 - 美国纽约联邦储备银行周五表示，已经调高美国第二季经济成长率预估，因4月工业生产及产能利用率出现了意外惊喜表现，抵销上月住宅建设下滑。

该行的“Nowcast”计划显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率料将为成长2.32%，5月12日的前次预估为1.88%。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)
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