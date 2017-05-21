纽约联邦储备银行将美国第二季GDP成长率预估值调高至2.3%

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月19日 - 美国纽约联邦储备银行周五表示，已经调高美国第二季经济成长率预估，因4月工业生产及产能利用率出现了意外惊喜表现，抵销上月住宅建设下滑。
该行的“Nowcast”计划显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率料将为成长2.32%，5月12日的前次预估为1.88%。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。