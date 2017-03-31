纽约联储总裁对财政刺激前景看法乐观 称FED需继续升息

路透3月30日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，由于政府出台财政刺激举措的可能性增大，美国经济前景已经改善；因此美国联邦储备委员会(美联储/FED)将需要继续升息，并最终开始缩减债券投资规模，以免经济过热。

杜德利是影响力最大的联储官员之一。虽然他也表达了一些谨慎论调，但这可能是他几年来最为乐观的言论，并且强化了外界的看法，就是继三个月内升息两次之后，美联储核心成员对收紧货币政策十分有信心。

杜德利指出，近期通胀数据让他更加相信，自经济衰退以来一直低于目标水平的物价涨幅将会上升并稳定在2%左右。他还提及海外经济体面临的风险“明显减弱”、美国就业增长势头良好、以及特朗普政府承诺减税、增加支出和放松监管，认为这些都说明经济大环境改善。

“虽然财政政策仍存在相当大的不确定性...但形势看来似乎将逐步转向更具刺激性的政策环境，”他在一所大学称。“因此看起来中长期内经济增长与通胀面临的风险可能逐步转为上档。”

他还表示：“逐步缩减货币宽松政策，以降低经济过热的风险，同时避免中期通胀大幅超过目标位，似乎是适宜的。”

杜德利为美联储主席叶伦的亲密盟友，对政策具有长期投票权，在为3月中旬升息做准备的过程中起到很大的助推作用，联储在3月将基准政策利率区间调升至0.75-1%。美联储暗示今年料再升息两次。

至于联储高达4.5万亿(兆)美元纪录规模的资产负债表，杜德利表示，当联储最终提出缩表计划大纲时，他预期长期市场收益率料将上升。

“如果我们要骤然提前结束再投资，金融环境估计会进一步收紧，”他表示，“这意味着以可预期的方式逐步削减再投资，可能是更加理想的途径。”(完)